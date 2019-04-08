2019-04-08T04:22:54+03:00
Общество

Шел на рекорд: жителю Владивостока выписали 123 автомобильных штрафа

Приставам пришлось лишить должника водительских прав
Артём КАБАНКОВ
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Автовладельцу пришлось заплатить 70 тысяч рублейАвтовладельцу пришлось заплатить 70 тысяч рублейФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Житель Владивостока побил своеобразный рекорд по количеству автомобильных штрафов. Автовладелец совершил более сотни нарушений – и не собирался их оплачивать.

Как сообщили в пресс-службе приморского управления Федеральной службы судебных приставов, всего на горе-водителя составили 123 протокола. Ему предстояло оплатить более 70 тысяч рублей – но делать это он явно не собирался. В итоге на должника завели исполнительное производство.

Приставы временно лишили нарушителя водительских прав. Эта мера чудесным образом воздействовала на автолюбителя – в тот же день мужчина оплатил все штрафы. Стоит отметить, что если бы он своевременно рассчитался за нарушения, то заплатил бы в два раза меньше. Сейчас, если оплачивать штрафы в течение 20 дней, то можно получить скидку – 50 процентов. Но нерасторопный нарушитель упустил свой шанс.

Как писала «Комсомолка», с начала года судебные приставы активизировали работу со злостными неплательщиками. У приморцев арестовывают автомобили, гаражи и квартиры. Всего за прошедшие три месяца в крае произвели 138 арестов имущества. Среди них – 32 автомобиля, 4 объекта недвижимости и двухкомнатная квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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