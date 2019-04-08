2019-04-08T06:56:23+03:00
Происшествия

Массовая авария произошла на Золотом мосту во Владивостоке

Сразу три автомобиля столкнулись на ровной и освещенной дороге [видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dps_vl.Фото: dps_vl.
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Минувшей ночью во Владивостоке произошло массовое ДТП. На Золотом мосту столкнулись сразу три автомобиля: джип, малолитражка и компактвэн.

Инцидент произошел в темное время суток, однако всем известно, что дорога на мосту хорошо освещена. Участниками аварии стали три автомобиля - малолитражка марки Toyota Vitz, компактвэн марки Toyota Ipsum и внедорожник марки Toyota Land Cruiser.

Сценарий аварий был примерно следующим: малолитражка сломалась прямо на мосту и продолжить движение своим ходом уже не смогла. На помощь к водителю Toyota Vitz подоспел его товарищ на джипе. Toyota Land Cruiser должен был оттащить автомобиль до места ремонта, однако планам было не суждено сбыться.

На полном ходу в заднюю часть малолитражки влетел Toyota Ipsum. Рулевой компактвэна, видимо, надеялся хоть как-то избежать столкновения, поэтому вырулил влево, но в итоге только усугубил ситуацию и протаранил леерное ограждение на мосту.

ДТП на Золотом мосту во Владивостоке. Видео: dps_vl.

В результате аварии две полосы дороги оказались частично недоступны для движения других автомобилей. На место сразу же приехал аварийный комиссар и приступил к оформлению ДТП.

Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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