На безлюдной трассе Хабаровск-Владивосток Mark II сбил пешехода

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-08T06:52:24+03:00

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В Приморье в результате ДТП погиб пешеход. Злую шутку с приморцем сыграло нарушение Правил дорожного движения.

Судя по всему, инцидент произошел в темное время суток. Водитель автомобиля марки Toyota Mark II двигался со стороны Хабаровска во Владивосток. На 620 километре автодороги «Уссури» рулевой наехал на пешехода. По предварительной информации, последний серьезно нарушил Правила дорожного движения: мужчина двигался по ходу движения автомобиля в темной одежде, на которой отсутствовали какие-либо светоотражательные элементы.

На место происшествия незамедлительно прибыли полиция и бригада медиков. Спасти пешехода, личность которого пока неустановленна, не удалось - травмы оказались несовместимы с жизнью.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщили, что за рулем Mark II находился 39-летний мужчина. За последние два года водитель ни разу не привлекался к административной ответственности, а общий стаж вождения - 16 лет.

Сейчас полиция проводит проверку по факту смертельной аварии и выясняет все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU