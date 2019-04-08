Приморские ветераны получат деньги ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-08T07:44:28+03:00

Помимо этого, в Приморье все еще действует выплата по тысяче рублей «детям войны» и «губернаторская тысяча». Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации региона рассказали, когда и как пенсионерам дадут выплату

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К празднованию Дня Победы ветераны войны Приморья получат по пять тысяч рублей. Деньги на эти цели из регионального бюджета выделила администрация региона.

С этим предложением выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Среди ветеранов Великой отечественной войны, которые получат деньги, - участники и инвалиды ВОВ, вдовы погибших во время войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. К слову, никаких заявлений, чтобы получить выплату, подавать ветеранам не придется.

В департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что первыми деньги получат те, кому пенсия поступает на карту - уже в конце апреля. Остальным деньги по графику принесут почтальоны с 3 по 8 мая.

Помимо этого, в Приморье все еще действует выплата по тысяче рублей «детям войны». Денежную поддержку установил новый закон, и она также приурочена ко Дню Победы. Также в эти дни денежную выплату получили и пенсионеры, находящиеся на заслуженном отдыхе. Специалисты уточнили, что «губернаторскую тысячу» получили более 540 тысяч приморцев.

ИСТОЧНИК KP.RU