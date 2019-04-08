2019-04-08T09:49:28+03:00
Общество

Во Владивостоке появится новый виадук

Помимо этого рабочие приведут в порядок важные участки краевых дорог
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в дальневосточной столице построят новый виадук. Конструкцию установят в районе улицы Олега Кошевого.

Пешеходный переход появится на одном из самых оживленных участков в сторону острова Русский - в районе улицы Олега Кошевого. Специалисты считают, что это позволит значительно снизить аварийность участка и повысить скорость движения транспорта во Владивостоке.

Помимо этого, в рамках того же проекта в Приморском крае отремонтируют 81 километр дорожного покрытия. В план ремонта вошли важные участки трассы Раздольное - Хасан и Артем - Находка - Порт Восточный. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, какие места дорожные службы приведут в порядок.

- «На трассе Раздольное - Хасан будет отремонтирован участок с 80 по 87,5 километра между поселками Барабаш и Бамбурово. На находкинской трассе отремонтируют участок со 147 по 153 километры от поворота в сторону Врангеля. На этих участках проведут ремонт покрытия проезжей части», – добавили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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