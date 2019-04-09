2019-04-09T01:39:10+03:00
Общество

Сегодня в Приморье воздух прогреется до +14, преимущественно без осадков

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидается переменная облачность
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае - без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +9...+14°C, сообщает "Примпогода".

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый, во второй половине дня умеренный до сильного.Температура воздуха +10...+12°C.

В Уссурийске переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке
Во вторник в Москве решится судьба бывшего мэра Владивостока
Мощный пожар вспыхнул в приморском торговом центре
Тополиную аллею во Владивостоке благоустроят в этом году
Во Владивостоке появится новый виадук
Ушел по-английски: приморец съехал из съемной квартиры и прихватил вещи хозяйки
Приморские ветераны получат деньги ко Дню Победы
На безлюдной трассе Хабаровск-Владивосток Mark II сбил пешехода
Массовая авария произошла на Золотом мосту во Владивостоке
Шел на рекорд: жителю Владивостока выписали 123 автомобильных штрафа
Обычная квартира во Владивостоке оказалась складом с растительными наркотиками
Владивосток частично останется без света
Владивостокский «Луч» на родном поле сыграл вничью с московским «Чертаново»
Сегодня в Уссурийске и Находке возможен небольшой дождь
В Приморье появились первые стобальники по ЕГЭ
Жители Владивостока с ограниченными способностями сдали нормы ГТО
Владивостокская воровка ворвалась в квартиру пенсионерки и отобрала у нее кошелек с деньгами
В Приморье началась всероссийская акция «#СохранимЛес»
Новый артист «Океанской бездны» появился в Приморском океанариуме
Комплексный медосмотр во Владивостоке заинтересовал жительниц Приморского края