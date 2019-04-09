Сегодня в Приморье воздух прогреется до +14, преимущественно без осадков

СЕГОДНЯ 00:45 2019-04-09T01:39:10+03:00

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидается переменная облачность

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Сегодня, 9 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае - без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +9...+14°C, сообщает "Примпогода".

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый, во второй половине дня умеренный до сильного.Температура воздуха +10...+12°C.

В Уссурийске переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

ИСТОЧНИК KP.RU