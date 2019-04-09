Сегодня в Приморье воздух прогреется до +14, преимущественно без осадков
Сегодня, 9 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае - без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +9...+14°C, сообщает "Примпогода".
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый, во второй половине дня умеренный до сильного.Температура воздуха +10...+12°C.
В Уссурийске переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.
ИСТОЧНИК KP.RU