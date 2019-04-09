Тополиную аллею во Владивостоке благоустроят в этом году

СЕГОДНЯ 01:56 2019-04-09T00:55:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Декоративная подсветка деревьев, новое покрытие пешеходной зоны и лавочки появятся в этом году на Тополиной аллее. Работы по благоустройству прогулочной зоны пройдут в рамках создания во Владивостоке основных пешеходных маршрутов.

Кроны деревьев на аллее украсят декоративной подсветкой - по примеру аллеи в районе фабрики «Заря». Также дополнительные опоры освещения будут установлены на участках, где разворачивается транспорт. В данный момент идёт проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Планируется, что новое освещение на Тополиной аллее появится уже в августе.

Также на этом участке проспекта Красного Знамени отремонтируют пешеходную зону. Старое покрытие из брусчатки заменят на новое, а в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью выполнят понижение уровня бордюра для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Кроме того, здесь восстановят газоны, установят лавочки и урны.

В итоге прогулочная зона на Красного Знамени соединится с зоной отдыха Покровского парка. Работы курирует глава города Олег Гуменюк.

- На нашем городе сегодня лежит огромная ответственность, - подчеркнул Олег Гуменюк. - Мы получили федеральный статус и наш город должен ему соответствовать. Но помимо этого, мы должны сделать Владивосток современным и удобным, прежде всего, для наших жителей. И всем нам придётся много и качественно поработать.

В этом году работы по благоустройству во Владивостоке будут проведены на набережной Спортивной гавани, на побережье в районе маяка Токаревская кошка, в Покровском парке, сквере на Борисенко и на других городских территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU