В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-09T09:49:16+03:00

Одного из преступников полиция задержала, однако чуть позже уголовное дело в отношении него прекратилось - он умер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Приморье раскрыли преступление 16-летней давности. В далеком 2003 году мужчина и его подельник подожгли частный дом с двумя людьми внутри. Жильцы из горящего здания успели убежать, а вот одного из фигурантов после этого искали целых 16 лет.

Инцидент произошел в поселке Трудовое. Мужчина продумал план убийства двух приморцев и привлек к осуществлению задуманного своих товарищей. Один из них, кстати, ранее уже был судим. Так, фигурант уголовного дела и его знакомый, которые согласились стать наемными убийцами, подожгли дом, в котором и находились предполагаемый жертвы. План, что называется, с треском провалился: жильцы дома успели выбежать из горящего помещения.

Одного из преступников полиция задержала, однако чуть позже уголовное дело в отношении него прекратилось - он умер. Второй скрывался в Московской области 16 лет. Совсем недавно Советский районный суд Владивостока вынес мужчине приговор по факту покушения на убийство двух лиц, совершенного по найму, общеопасным способом - 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Судья учел и тот факт, что судимость за двойное убийство у фигуранта уголовного дела до сих пор не погащена.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что в настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU