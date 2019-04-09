2019-04-09T09:49:16+03:00
Происшествия

В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет

Пока что приговор в законную силу не вступил
Светлана МАКОВЕЕВА
Поделиться:
Одного из преступников полиция задержала, однако чуть позже уголовное дело в отношении него прекратилось - он умер.Одного из преступников полиция задержала, однако чуть позже уголовное дело в отношении него прекратилось - он умер.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Приморье раскрыли преступление 16-летней давности. В далеком 2003 году мужчина и его подельник подожгли частный дом с двумя людьми внутри. Жильцы из горящего здания успели убежать, а вот одного из фигурантов после этого искали целых 16 лет.

Инцидент произошел в поселке Трудовое. Мужчина продумал план убийства двух приморцев и привлек к осуществлению задуманного своих товарищей. Один из них, кстати, ранее уже был судим. Так, фигурант уголовного дела и его знакомый, которые согласились стать наемными убийцами, подожгли дом, в котором и находились предполагаемый жертвы. План, что называется, с треском провалился: жильцы дома успели выбежать из горящего помещения.

Одного из преступников полиция задержала, однако чуть позже уголовное дело в отношении него прекратилось - он умер. Второй скрывался в Московской области 16 лет. Совсем недавно Советский районный суд Владивостока вынес мужчине приговор по факту покушения на убийство двух лиц, совершенного по найму, общеопасным способом - 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Судья учел и тот факт, что судимость за двойное убийство у фигуранта уголовного дела до сих пор не погащена.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что в настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке
Во вторник в Москве решится судьба бывшего мэра Владивостока
Мощный пожар вспыхнул в приморском торговом центре
Тополиную аллею во Владивостоке благоустроят в этом году
Сегодня в Приморье воздух прогреется до +14, преимущественно без осадков
Во Владивостоке появится новый виадук
Ушел по-английски: приморец съехал из съемной квартиры и прихватил вещи хозяйки
Приморские ветераны получат деньги ко Дню Победы
На безлюдной трассе Хабаровск-Владивосток Mark II сбил пешехода
Массовая авария произошла на Золотом мосту во Владивостоке
Шел на рекорд: жителю Владивостока выписали 123 автомобильных штрафа
Обычная квартира во Владивостоке оказалась складом с растительными наркотиками
Владивосток частично останется без света
Владивостокский «Луч» на родном поле сыграл вничью с московским «Чертаново»
Сегодня в Уссурийске и Находке возможен небольшой дождь
В Приморье появились первые стобальники по ЕГЭ
Жители Владивостока с ограниченными способностями сдали нормы ГТО
Владивостокская воровка ворвалась в квартиру пенсионерки и отобрала у нее кошелек с деньгами
В Приморье началась всероссийская акция «#СохранимЛес»
Новый артист «Океанской бездны» появился в Приморском океанариуме
Комплексный медосмотр во Владивостоке заинтересовал жительниц Приморского края