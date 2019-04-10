Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019

СЕГОДНЯ 00:49 2019-04-10T00:49:53+03:00

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Сегодня, 10 апреля, погоду в Приморье определяют малоактивные фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, местами небольшой дождь с вероятностью 40%. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +2...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый, во второй половине дня умеренный.Температура воздуха +10...+12°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +9...+11°C.

ИСТОЧНИК KP.RU