Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019
Сегодня, 10 апреля, погоду в Приморье определяют малоактивные фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, местами небольшой дождь с вероятностью 40%. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +2...+15°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый, во второй половине дня умеренный.Температура воздуха +10...+12°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +9...+11°C.
ИСТОЧНИК KP.RU