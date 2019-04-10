В Приморье предприниматель из Артема хранил на складе просроченную рыбу
Артемовское предприятие по переработке и изготовлению рыбной продукции хранило просроченную рыбу, которая едва не попала на столы к приморцам. В отношении предпринимателя теперь возбудили административное дело.
В ходе совместной проверки сотрудники отдела МВД по городу Артему и инспекторы управления Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружили в холодильном контейнере на складе предприятия почти восемь тонн просроченной рыбной продукции. Помимо этого, на товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Опасная продукцию, среди которой 7 тонн и 800 килограммов брюшки трески с колтычками и камбала обезглавленная замороженная, в переработку поступить так и не успели. Сейчас продукцию изъяли на изолированное хранение. По факту нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства в отношении предпринимателя специалисты уже возбудили административное производство.
Когда дело рассмотрят, всю рыбу тут же уничтожат или утилизируют, а нарушитель заплатит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU