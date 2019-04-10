Жительница Приморья угнала автомобиль, но покататься ей так и не удалось

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-10T08:15:46+03:00

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Пьянка двух приморцев закончилась арестом на 10 суток. Молодая женщина угнала автомобиль, но далеко уехать не смогла. Преступница до этого никогда не получала водительского удостоверения.

Инцидент произошел в селе Корсаковка. На улице Комсомольская 44-летний мужчина и 29-летняя девушка устроили домашнюю попойку. Когда силы покинула хозяина дома, злоумышленница решила угнать его автомобиль. Только позже выяснилось, что транспорт ему не принадлежит - владелицей Honda Fit числилась мать приморца.

Когда мужчина проснулся, то сразу же обнаружил пропажу. С заявлением об угоне он обратился в уссурийское отделение полиции. Оперативно-розыскные мероприятия сразу дали результаты. Автомобиль, как оказалось, не пришлось долго искать. Горе-водительница, находясь в алкогольном опьянении, смогла доехать лишь до ближайшего кювета. Чуть позже девушка призналась, что угнала автомобиль с целью покататься.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что водительское удостоверение угонщица никогда не получала. Кроме того, она также отказалась пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения. По данному факту инспекторы незамедлительно составили протокол об административном нарушении, который сразу же направился в суд.

Суд решил, что нарушительницу необходимо лишить свободы на 10 суток. Покореженный автомобиль полицейские вернули 64-летней владелице. Между тем, в отношении девушки возбудили еще и уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Теперь жительница может лишиться своды на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU