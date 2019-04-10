В одном из районов Владивостока запретят парковать автомобили

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-10T09:50:13+03:00

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Парковка автотранспорта в районе домов № 96 и 98 по улице Некрасовская теперь будет запрещена. Об этом сообщили дорожные службы Владивостока.

Совсем скоро возле этих зданий появятся знаки «Остановка запрещена», а подними таблички с дополнительной информацией - «Работает эвакуатор». Специалисты считают, что установка этих технических средств непременно обезопасит жизнь и здоровье владивостокцев, а спецслужбам теперь не составит труда проехать к дому.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU