В одном из районов Владивостока запретят парковать автомобили
Парковка автотранспорта в районе домов № 96 и 98 по улице Некрасовская теперь будет запрещена. Об этом сообщили дорожные службы Владивостока.
Совсем скоро возле этих зданий появятся знаки «Остановка запрещена», а подними таблички с дополнительной информацией - «Работает эвакуатор». Специалисты считают, что установка этих технических средств непременно обезопасит жизнь и здоровье владивостокцев, а спецслужбам теперь не составит труда проехать к дому.
Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU