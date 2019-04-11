В Приморье тепло, но ожидается дождь

СЕГОДНЯ 02:46 2019-04-11T04:53:02+03:00

Судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода в этот день обычно была теплой. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

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Погоду в Приморском крае в четверг, 11 апреля, определит поле повышенного атмосферного давления. Чистое небо затянут облака, местами в регионе синоптики не исключают и выпадения осадков - вероятность 40 %. Температура воздуха днем +11...+16°C.

В дальневосточной столице сегодня переменная облачность, осадков синоптики все же не прогнозируют. Ветер возьмет западное и юго-западное направление, вечером до сильного. Воздух прогреется от 12 до 14 градусов тепла.

В Уссурийске тоже без осадков и переменная облачность. Воздух прогреется до 16 градусов тепла, а ветер будет умеренным западным и юго-западным.

В Находке погодная обстановка точно такая же как и во Владивостоке: переменная облачность, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха +12...+14°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода в этот день обычно была теплой. Температурный максимум отмечается в 1945 году, когда воздух прогрелся до + 20,4 градусов тепла. Минимальная температура воздуха -3,9 °C отмечалась в 1965 году.

ИСТОЧНИК KP.RU