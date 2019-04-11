2019-04-11T03:38:08+03:00
Происшествия

Напополам: во Владивостоке смертельная авария унесла жизнь молодого мотоциклиста

Официально сезон еще не открыт, однако первые жертвы появляются уже сейчас [фото],[видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
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Минувшим вечером в серьезной аварии погиб молодой парень. Кроссовый мотоцикл на полном ходу врезался в микроавтобус. «Железный конь» от удара раскололся на две части.

Инцидент случился в районе дома №13 на улице Карьерная. Микроавтобус марки Mitsubishi Delica двигался по улице Карьерная, когда 72-летний водитель вдруг решил повернуть налево. Мужчина, к слову, совсем не убедился в безопасности своего маневра. В этот момент по главной дороге уже двигался кроссовый мотоцикл, который просто не успел среагировать.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Сильный удар пришелся на правую сторону микроавтобуса. При столкновении мотоцикл буквально раскололся надвое, а Mitsubishi Delica получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Сначала 34-летний мотоциклист был еще в сознании и даже успел сказать, что он пьян. Однако, травмы, полученные парнем, оказались слишком серьезными, и он скончался на месте происшествия в карете скорой помощи.

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом с участием мотоциклиста.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, экспертиза показала, что водитель микроавтобуса был трезв. В настоящее время специалисты назначили проведение ряда исследований. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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