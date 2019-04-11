2019-04-11T05:12:45+03:00
Общество

На дачный маршрут из Владивостока добавят электричку

С 20 апреля расписание электричек изменится на летнее
София МИХАЙЛОВА
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На ближайших выходных электричка уже выйдет на дачный маршрут.На ближайших выходных электричка уже выйдет на дачный маршрут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дополнительный электропоезд выйдет на дачный маршрут из Владивостока. Новая электричка появится уже на этих выходных, 13 и 14 апреля.

Владивосток - Кипарисово - это один из самых популярных маршрутов у дачников. Очень давно местные жители просили дополнительный маршрут электропоезда. В департаменте транспортного и дорожного хозяйства сообщили, что на ближайших выходных электричка уже выйдет на дачный маршрут.

Так, из Владивостока транспорт будет отправляться в 07:45, возвращаться назад из Кипарисово в 16:50. Расписание будет действовать не только на выходных. Однако на остановках Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя в будние дни электропоезд останавливаться не будет.

С 09:30 в выходные и праздники электричка Владивосток - Кипарисово будет курсировать со всеми остановками.

Кроме этого, в выходные и праздничные дни будет еще и электричка по направлению Владивосток - Раздольное. Из дальневосточной столицы транспорт отправляется в 08:00, но без остановок Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя, Амурский залив, Совхозная.

К слову, уже с 20 апреля пригородные поезда на территории Приморского края изменят свое расписание и перейдут на летний режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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