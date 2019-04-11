2019-04-11T06:43:09+03:00
Общество

На Третьей очереди АО «Восточный Порт» осуществлена первая опытная погрузка судна

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В АО «Восточный Порт», крупнейшем в России специализированном терминале с высокотехнологичной перевалкой угля, состоялась первая опытная погрузка судна в рамках испытаний под нагрузкой технологического оборудования Третьей очереди угольного комплекса.

В мероприятии приняли участие министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, генеральный директор ООО «Управляющая портовая компания» Анатолий Лазарев, первый заместитель генерального директора ООО «УПК» - коммерческий директор Ирина Ольховская, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и другие сотрудники предприятия.

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В рамках испытания оборудования по маршруту «склад – глубоководный причал – судно» осуществлена погрузка угля на балкер MODEST SW водоизмещением 76843 тонн по схеме «реклаймер - судопогрузочная машина – трюм» c использованием системы конвейеров.

Во время посещения Порта внимание было также уделено вопросам экологии. Руководством Порта отмечено, что на терминале реализуется комплексная экологическая программа. В рамках данной программы Третья очередь оборудуется очистными, а также ветрозащитными сооружениями, которые обеспечивают пылеподавление. Общая протяженность 20-метровых ветрозащитных щитов, огораживающих производственную площадку, составляет около 1,7 км, а их общая площадь превышает 33 тыс. кв. м – почти пять футбольных полей. В 2018 году на исполнение комплексной экологической программы АО «Восточный Порт» направило 0,9 млрд руб. Общий объем инвестиций в реализацию плана природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования терминала в 2019 году планируется на уровне 2,8 млрд руб.

«Введение в эксплуатацию Третьей очереди АО «Восточный Порт» обеспечит рост объема угольной перевалки на российских терминалах и повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли на мировых рынках», - сказал Евгений Дитрих.

«Испытание оборудования под нагрузкой – важнейший этап в жизненном цикле проекта. Первая опытная погрузка судна прошла успешно. Проект Третьей очереди находится в завершающей стадии. Ее запуск увеличит объем перевалки терминала до 50 млн тонн в год», - отметила Ирина Ольховская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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