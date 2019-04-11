В Приморье оштрафовали компанию, которая перевозила камбалу с неправильной температурой

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-11T08:39:58+03:00

Специалисты проводили ветеринарно-санитарный осмотр мороженой желтоперой камбалы на территории ООО «ДВ-порт» во Владивостоке еще в марте текущего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыба могла испортиться, и тогда на столах у приморцев оказалась бы несвежая продукция

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Юридическое лицо, которое перевозило по Приморью камбалу с нарушением температурного режима, теперь оштрафуют на 100 тысяч рублей. Нарушение выявили инспекторы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Специалисты проводили ветеринарно-санитарный осмотр мороженой желтоперой камбалы на территории ООО «ДВ-порт» во Владивостоке еще в марте текущего года. Замеры показали, что температура в рефрижераторных контейнерах, где и перевозилась рыба, составила минус 14 градусов. Между тем, по правилам показания должны быть минус 18 градусов. Таковы требования Технического регламента «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», ГОСТа 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия».

Теперь юридическое лицо, осуществлявшее перевозку рыбы с нарушением температурного режима, заплатит штраф в размере ста тысяч рублей. В отношении него инспекторы управления Россельхознадзора возбудили административное дело по факту нарушения, владельца рыбы признали виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU