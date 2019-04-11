Больницы и поликлиники Приморья получат в этом году 1168 единиц оборудования

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-11T10:37:06+03:00

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В 2019 году краевые бюджетные медицинские учреждения Приморья получат 1168 единиц оборудования. На их приобретение в бюджетах всех уровней предусмотрено 2,7 миллиарда рублей.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко, большая часть оборудования приобретается для реализации программ по национальному проекту «Здравоохранение».

- В этом году медицинские учреждения региона получат новое современное диагностическое и лечебное оборудование. Это маммографы, флюорографы, аппараты УЗИ экспертного класса и другое. Кроме того, в Приморском крае в ближайшем будущем появятся центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они также будут оснащены всем необходимым оборудованием. Здесь будет осуществляться углубленное обследование пациентов с подозрением на раковые заболевания, диспансерное наблюдение онкобольных, проводиться химиотерапия. Зона охвата одного такого учреждения составит не менее 100 тысяч жителей, - сообщил глава департамента.

По его словам, в этом году предусмотрено приобретение передвижных медицинских комплексов на сумму 170 миллионов рублей для обследования жителей отдаленных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU