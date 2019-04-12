Погода во Владивостоке и Приморье на 12 апреля

СЕГОДНЯ 00:44 2019-04-12T00:44:58+03:00

В крае переменная облачность, температура воздуха до +17°C

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Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+17°C, сообщает "Примпогода".

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

ИСТОЧНИК KP.RU