Погода во Владивостоке и Приморье на 12 апреля
В крае переменная облачность, температура воздуха до +17°C
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Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+17°C, сообщает "Примпогода".
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.
ИСТОЧНИК KP.RU