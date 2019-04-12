Спортивная школа «Мастер» распахнула свои двери для жителей Владивостока

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-12T03:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля на базе спортивного комплекса «Олимпиец» во Владивостоке открылась спортивная школа «Мастер», где местных жителей теперь тренируют по самбо. Масера спорта, чемпионы и призеры, а также специалисты смежных и прикладных видов спорта обучают этому виду боевого искусства даже самых юных владивостокцев. Тренеры раскрывают в детях новые возможности для самореализации не только в спорте, но и в жизни.

По словам тренера высшей категории, мастера спорта России по самбо международного класса Алексея Писаренко, самбо - это не просто спорт. Это формат жизни.

- Мы растим спортивные поколения и учим воспитанников самозащите, развиваем в них морально-волевые качества, воспитываем чувство патриотизма и гражданственности, оттачиваем твердость мужского характера, стойкость и выносливость, которые необходимы в учебе, работе и общественной деятельности, - отметил Алексей Писаренко.

Основная задача школы - забрать детей с улиц. Сотни ребят уже открыли для себя мир самбо и теперь точно знают, что их будущее зависит только от них самих. Сегодня дети смело встречаются с трудностями и готовы дать им отпор.

-У каждого есть шанс стать частью нашей большой дружной семьи. «Мастер» мой второй дом, тренер мне как отец, - рассказал воспитанник школы Владимир Помиловский, который в свои 12 лет уже бронзовый призер Кубка двух морей, прошедшего в республике Крым.

Занятия для детей проходят не только в столице, школа имеет еще пять филиалов городах и районах Приморья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В залах спортивной школы занимается на сегодняшний день 1258 детей и подростков из разных семей. Вчерашние «дети улиц» сегодня прославляют Приморский край на всю страну. Воспитанники школы «Мастер» в 2018 году приняли участие в 222 соревнованиях, где завоевали 677 золотых, 504 серебряных и 457 бронзовых медалей разной пробы от местного до международного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU