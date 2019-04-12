В лесу в Приморье заблудилась молодая девушка
Туристка из Приморья заблудилась в лесу во время похода. На помощь к девушке пришли сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда.
Инцидент произошел в четверг, 11 апреля. Молодая девушка 1996 года рождения отправилась в поход в районе Ливадийского хребта. В какой-то момент туристка перестала ориентироваться и заблудилась. В 08:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение с просьбой оказать помощь потерявшейся девушке.
Спасатели сразу же связались с туристкой и помогли ей определить координаты ее же местонахождения. После того, как специалисты установили местоположение девушки, они выдвинулись к жительнице Приморья на помощь.
Почти час понадобился находкинским спасателям на поиск девушки. После того, все участники истории встретились, юную путешественницу сотрудники МЧС передали родственникам. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, медецинская помощь ей не понадобилась.
Спасённая рассказала, что занимается туризмом и ведёт активный образ жизни. В этот раз туристка путешествовала по маршруту Гора Ливадийская - Гора Лысый дед.
ИСТОЧНИК KP.RU