Во Владивостоке пройдет Кубок Дальнего Востока по вэйци

СЕГОДНЯ 06:26 2019-04-12T06:26:50+03:00

13 и 14 апреля в конференц-зале отеля «Азимут» соберутся сильнейшие игроки в Го из Приморского, Хабаровского крев, Амурской области, а также спортсмены из Китая

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Кубок Дальнего Востока, который получил статус официальных спортивных соревнований, проводится во Владивостоке во второй раз. Турнир учрежден Федерацией Го Приморского края, Генеральным консульством КНР во Владивостоке и золотопромышленным холдингов «Полиметалл».

В этом году в нем примут участие около 100 спортсменов, из них примерно половина – дети в возрасте от 8 до 12 лет. «В прошлом году на открытии Кубка по вэйци, который для приморской федерации стал первым крупным соревнованием, мы объявили, что наша главная задача – открыть детские секции. Сегодня мы можем говорить о первых результатах: в городе работает более десяти секций при школах и библиотеках, постоянная секция при Всероссийском детском центре «Океан», три секции при университетах. Поэтому большая часть приморских спортсменов, которые выступят на Кубке, - это дети и юниоры», - прокомментировал мероприятие президент местной федерации Го Евгений Сус.

Высокая конкуренция ожидается во взрослой категории: на Кубке выступит гроссмейстер из Хабаровска, который две недели назад защитил титул Чемпиона Дальнего Востока, - Антон Затонских. Хабаровская федерация, как и в прошлом году, представит самую многочисленную команду игроков, в которой есть спортсмены всех возрастных групп. В прошлом году хабаровчане взяли наибольшее число первых мест и выиграли неофициальный общекомандный зачет.

Во время турнира все желающие смогут научиться игре Го. В церемонии открытия Кубка примут участие представители спортивной федерации Ушу. Как говорят организаторы, сотрудничество боевых и интеллектуальных видов спорта направлено на одну задачу – помочь человеку научиться самоконтролю, уверенности, быстрому мышлению.

Напомним, что в 2020 году во Владивостоке пройдет 41 любительский Чемпионат мира по Го, впервые за пределами Азии. Подготовка к этому событию дала мощный толчок в развитии Го в Приморском крае, где за один год начали свою работу более десятка бесплатных секций. Международный турнир по Го и матч среди политиков и бизнесменов прошли в рамках IV Восточного экономического форума на о. Русский. В 2019 году в рамках официальных мероприятий, предваряющих проведение Чемпионата мира, во Владивостоке пройдут три Кубка консулов - Японии, Китая и Кореи – стран, в которых исторически развивалась игра Го.

Справка "КП"

Го - игра императоров и полководцев. Суть игры в окружении территории соперника и расширении границ своего государства. С помощью Го правители Востока учились управлять страной и разрабатывали стратегии развития.

Адреса действующих секций Спортивной Федерации Го Приморского края:

1. Клуб на Пологой, 3, 3 этаж (бизнес-центр Навигатор), вторник и четверг, с 18:30 до 21 часа.

2. Детская секция в Краевой детской библиотеке, пр-т Столетия, 48, суббота, с 12 до 14.

По вопросам занятий в клубах Федерации: 89841958043, 89147154196

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ИСТОЧНИК KP.RU