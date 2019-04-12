Во Владивостоке пройдет Кубок Дальнего Востока по вэйци
Кубок Дальнего Востока, который получил статус официальных спортивных соревнований, проводится во Владивостоке во второй раз. Турнир учрежден Федерацией Го Приморского края, Генеральным консульством КНР во Владивостоке и золотопромышленным холдингов «Полиметалл».
В этом году в нем примут участие около 100 спортсменов, из них примерно половина – дети в возрасте от 8 до 12 лет. «В прошлом году на открытии Кубка по вэйци, который для приморской федерации стал первым крупным соревнованием, мы объявили, что наша главная задача – открыть детские секции. Сегодня мы можем говорить о первых результатах: в городе работает более десяти секций при школах и библиотеках, постоянная секция при Всероссийском детском центре «Океан», три секции при университетах. Поэтому большая часть приморских спортсменов, которые выступят на Кубке, - это дети и юниоры», - прокомментировал мероприятие президент местной федерации Го Евгений Сус.
Высокая конкуренция ожидается во взрослой категории: на Кубке выступит гроссмейстер из Хабаровска, который две недели назад защитил титул Чемпиона Дальнего Востока, - Антон Затонских. Хабаровская федерация, как и в прошлом году, представит самую многочисленную команду игроков, в которой есть спортсмены всех возрастных групп. В прошлом году хабаровчане взяли наибольшее число первых мест и выиграли неофициальный общекомандный зачет.
Во время турнира все желающие смогут научиться игре Го. В церемонии открытия Кубка примут участие представители спортивной федерации Ушу. Как говорят организаторы, сотрудничество боевых и интеллектуальных видов спорта направлено на одну задачу – помочь человеку научиться самоконтролю, уверенности, быстрому мышлению.
Напомним, что в 2020 году во Владивостоке пройдет 41 любительский Чемпионат мира по Го, впервые за пределами Азии. Подготовка к этому событию дала мощный толчок в развитии Го в Приморском крае, где за один год начали свою работу более десятка бесплатных секций. Международный турнир по Го и матч среди политиков и бизнесменов прошли в рамках IV Восточного экономического форума на о. Русский. В 2019 году в рамках официальных мероприятий, предваряющих проведение Чемпионата мира, во Владивостоке пройдут три Кубка консулов - Японии, Китая и Кореи – стран, в которых исторически развивалась игра Го.
Справка "КП"
Го - игра императоров и полководцев. Суть игры в окружении территории соперника и расширении границ своего государства. С помощью Го правители Востока учились управлять страной и разрабатывали стратегии развития.
Адреса действующих секций Спортивной Федерации Го Приморского края:
1. Клуб на Пологой, 3, 3 этаж (бизнес-центр Навигатор), вторник и четверг, с 18:30 до 21 часа.
2. Детская секция в Краевой детской библиотеке, пр-т Столетия, 48, суббота, с 12 до 14.
По вопросам занятий в клубах Федерации: 89841958043, 89147154196
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