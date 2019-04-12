Массовая авария полностью перекрыла въезд во Владивосток

СЕГОДНЯ 07:02 2019-04-12T09:23:19+03:00

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В пригороде Владивостока в пятницу, 12 апреля, произошла массовая авария. Из-за большого скопления автомобилей въезд на мост оказался заблокирован. По предварительной информации, на дороге столкнулись не менее восьми машин.

Инцидент случился перед заездом на низководный мост Седанка-Патрокл. На трассе столкнулись девять автомобилей. Первым участником аварии стал большегруз с прицепом. Судя по всему, водитель не успел отреагировать на стоящий впереди транспорт дорожников и, пытаясь уйти от столкновения, протаранил леерное ограждение справа. Между тем, заблаговременные знаки о дорожных работах отсутствовали, таблички висели непосредственно на самом автомобиле дорожной службы. Помимо этого вся левая полоса была усыпана каким-то белым порошком. Дальнейшие участники аварии считают, что эта смесь тоже косвенно повлияла на ДТП.

Габаритный транспорт развернуло прямо на трассе - кабина врезалась в леера. В итоге автомобиль занял одну полосу движения. Таким образом, проезд по двум полосам оказался полностью заблокирован. Однако на этом происшествия не закончились. Далее к аварии присоединились девушки на кроссовере. Их по неизвестным причинам занесло прямо на дороге, рулевая справиться с управлением не смогла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/702732" frameborder="0"></iframe> Под Владивостоком на низководном мосту произошло массовое ДТП.Собралась огромная пробка, движение перекрыто.

Что происходило далее - пока неизвестно. Вот только на трассе образовался самый настоящий транспортный коллапс. Результат - девять покореженных автомобилей на дороге. Среди них машины разных ценовых категорий. На данный момент самые серьезные повреждения получит авто марки Lexus. Его хозяин теперь вряд ли сможет покинуть место ДТП своим ходом.

В социальных сетях уже появились предположения, что из-за порошка, рассыпанного на дороге, над трассой появился туман. Именно это явление спровоцировало серьезную аварию. Кроме того. Камни полетели и в сторону водителя авто дорожной службы. Знаки, якобы, не были выставлены заблаговременно. В сове оправдание мужчина уже успел буквально налететь на водителя большегруза, который стал первым участником массовой аварии. По его версии, такие габаритные автомобили априори не могут занимать левую полосу.

Сейчас на месте ДТП дежурит экипаж ДПС. Туда же прибыли пожарные. Дорогу со стороны Надеждинска во Владивосток полностью перекрыли. Теперь специалистам предстоит выяснить все причины сложившейся ситуации.

Неизвестное вещество, которое рассыпано по трассе.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

ИСТОЧНИК KP.RU