2019-04-12T07:59:48+03:00
Общество

В Приморье выдано почти 14,5 тысяч гектаров

Большинство получателей земельных наделов - сами приморцы
Василий ПОЛИКАРПОВ
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С начала реализации федерального проекта «Дальневосточный гектар» в Приморском крае оформлено уже около 14,5 тысяч участков.

Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, в данный момент с участниками программы заключено 14360 договоров. При этом помимо приморцев обладателями дальневосточных гектаров стали жители еще 80 регионов России.

- Большинство из получателей земельных наделов, конечно, сами приморцы - на них приходится почти 87% заключенных договоров. В числе остальных – жители самых разных субъектов страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Краснодарского краев, Забайкалья, Камчатки, Саратовской, Тюменской, Кировской областей, Республики Татарстан и других, - рассказали в ведомстве.

Отмечено, что в настоящее время в работе у специалистов департамента находится еще более двух тысяч договоров, большая часть из которых уже направлена на подпись заявителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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