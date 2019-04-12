Приморские десантники высаживаются на уссурийские дачи

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-12T08:33:02+03:00

Уссурийские парашютисты частенько приземляются там, где не надо Фото: Екатерина СМБАТЯН

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Сразу два инцидента с парашютистами произошли за последние сутки в Приморье. Во время учебных прыжков с парашютом военнослужащие приземлились в частном секторе.

Произошло все в пригороде Уссурийска. В минувший четверг во двор одного из частных домов в поселке Барановском приземлился военный парашютист. Его снесло ветром прямо на участок местной жительницы. Приземлился солдат прямо на кусты смородины. Хозяева участка помогли бойцу собрать парашют.

Дачники помогают военному собрать парашютФото: mark2_che

Фото: mark2_che

Этим утром в пригороде Уссурийска в точно такую же историю угодил другой военный парашютист. Бойцу повезло несколько меньше: он приземлился на крышу частного дома. К счастью, он не сорвался с высоты. Хозяин дома помог десантнику спуститься вниз по приставной лестнице.

Десантник приземлился прямо на крышуФото: mark2_che

Фото: mark2_che

Для Уссурийска подобные происшествия не являются чем-то уникальным. Близ города находится военная часть, в которой служат парашютисты. Каждый год во время учебных прыжков некоторые десантники приземляются на проезжую часть или на чьи-то участки. Горожане реагируют на такие инциденты с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU