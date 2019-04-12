2019-04-12T08:33:02+03:00
Общество

Приморские десантники высаживаются на уссурийские дачи

За последние сутки произошло сразу два «аварийных приземления»
Пётр КАМУШКИН
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Уссурийские парашютисты частенько приземляются там, где не надоУссурийские парашютисты частенько приземляются там, где не надоФото: Екатерина СМБАТЯН
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Сразу два инцидента с парашютистами произошли за последние сутки в Приморье. Во время учебных прыжков с парашютом военнослужащие приземлились в частном секторе.

Произошло все в пригороде Уссурийска. В минувший четверг во двор одного из частных домов в поселке Барановском приземлился военный парашютист. Его снесло ветром прямо на участок местной жительницы. Приземлился солдат прямо на кусты смородины. Хозяева участка помогли бойцу собрать парашют.

Дачники помогают военному собрать парашют Фото: mark2_che

Дачники помогают военному собрать парашютФото: mark2_che

Фото: mark2_che

Этим утром в пригороде Уссурийска в точно такую же историю угодил другой военный парашютист. Бойцу повезло несколько меньше: он приземлился на крышу частного дома. К счастью, он не сорвался с высоты. Хозяин дома помог десантнику спуститься вниз по приставной лестнице.

Десантник приземлился прямо на крышу Фото: mark2_che

Десантник приземлился прямо на крышуФото: mark2_che

Фото: mark2_che

Для Уссурийска подобные происшествия не являются чем-то уникальным. Близ города находится военная часть, в которой служат парашютисты. Каждый год во время учебных прыжков некоторые десантники приземляются на проезжую часть или на чьи-то участки. Горожане реагируют на такие инциденты с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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