2019-04-12T09:41:38+03:00
Общество

Жителей Владивостока проверят на знание истории Великой Отечественной войны

Традиционная акция пройдет в столице Приморья 26 апреля
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В преддверии Дня Победы каждый желающий сможет проверить знания по одному из самых трагических периодов истории России. Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет во Владивостоке 26 апреля.

Акция направлена на сохранение и популяризацию исторических знаний, а также формирование национальной идентичности у граждан. В этом году к подготовке мероприятия организаторы привлекли молодежь из всех стран, которые входили в состав СССР. Молодежные общественные объединения составили по два вопроса о событиях или героях войны, которых особо чтят у них на родине.

Всего в тест войдет 30 заданий, касающихся всех периодов Великой Отечественной войны. Итоговый вариант подготовят ученые Военного университета Министерства обороны России.

Еще одно новшество 2019 года - небольшой фильм об освобождении Европы от фашизма войсками Красной армии. Его смогут увидеть граждане, которые придут писать тест. Видео будет демонстрироваться не только для российских, но и зарубежных участников теста в более чем 40 странах мира.

Приморье, где организацию теста курирует Законодательное собрание, традиционно является одним из лидеров акции среди субъектов Российской Федерации по количеству участников и по числу площадок. В прошлом году во всех городских округах и муниципальных районах края было открыто 267 площадок, где смогли пройти тестирование 8 192 человека. Большинство из них – молодежь.

Получить дополнительную информацию, а также проверить знания по истории Великой Отечественной войны можно будет на сайте проекта кдгр.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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