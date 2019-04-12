2019-04-12T10:25:58+03:00
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали школу

Пожарные решили провести учения
Артём КАБАНКОВ
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Условный пожар потушили за 15 минутУсловный пожар потушили за 15 минутФото: 25.mchs.ru
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Сегодня во Владивостоке эвакуировали школу №22. Ничего страшного не произошло – пожарные просто проводили учения.

Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, по легенде причиной возгорания стала детская шалость. В одном из помещений школы зажгли петарду. Сразу же сработала пожарная сигнализация, и всю школу эвакуировали. Педагоги сообщили о произошедшем в пожарную часть.

Школьники дожидались визита сотрудников МЧС на школьном стадионе – благо, погода сегодня очень теплая. Расчеты оказались на месте через несколько минут. С условным пожаром огнеборцы справились за 15 минут.

Впрочем, не всегда все проходит гладко. «Комсомолка» писала о пожаре в школе №33, который произошел в январе. Аварийные выходы в школе оказались закрыты. Старшеклассники начали их выламывать – впрочем, пожарные довольно быстро оказались на месте и всех спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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