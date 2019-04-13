Трагическая авария стала причиной огромной пробки недалеко от Владивостока
Этим утром в Надеждинском районе Приморья произошло серьезное ДТП. На низководном мосту через Амурский залив сбили велосипедиста.
Как сообщают очевидцы, велосипед столкнулся с легковушкой. Владелец двухколесного транспорта ехал по обочине моста. По какой причине произошла авария, неизвестно. Вариантов, на самом деле, немного. Либо велосипедист начал вилять по трассе и сам угодил под колеса, либо автомобилист не справился с управлением. Как бы то ни было, от удара велогонщика буквально впечатало в леерное ограждение. По предварительной информации, он скончался.
Авария стала причиной огромной пробки за низководным мостом. Сейчас движение на этом участке дороги практически парализовано.
Водителям лучше поискать объездные маршруты.
Движение за низководным мостом "встало". Лучше всего поискать объездные пути. Фото: Яндекс.Пробки
В причинах аварии разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто же оказался виноват в произошедшем несчастье.
В Приморье ДТП с участием велосипедистов – не редкость. Часто пострадавшими в подобных авариях оказываются дети, которые неосторожно катаются возле дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU