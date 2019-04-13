Трагическая авария стала причиной огромной пробки недалеко от Владивостока

СЕГОДНЯ 03:32 2019-04-13T04:36:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром в Надеждинском районе Приморья произошло серьезное ДТП. На низководном мосту через Амурский залив сбили велосипедиста.

Как сообщают очевидцы, велосипед столкнулся с легковушкой. Владелец двухколесного транспорта ехал по обочине моста. По какой причине произошла авария, неизвестно. Вариантов, на самом деле, немного. Либо велосипедист начал вилять по трассе и сам угодил под колеса, либо автомобилист не справился с управлением. Как бы то ни было, от удара велогонщика буквально впечатало в леерное ограждение. По предварительной информации, он скончался.

Авария стала причиной огромной пробки за низководным мостом. Сейчас движение на этом участке дороги практически парализовано.

dpskontrol_125rus Объездная в сторону Надеждинска. Пробка

Водителям лучше поискать объездные маршруты.

Движение за низководным мостом "встало". Лучше всего поискать объездные пути. Фото: Яндекс.Пробки

В причинах аварии разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто же оказался виноват в произошедшем несчастье.

В Приморье ДТП с участием велосипедистов – не редкость. Часто пострадавшими в подобных авариях оказываются дети, которые неосторожно катаются возле дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU