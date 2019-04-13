2019-04-13T04:28:22+03:00
Общество

После снега и дождей в Приморье придет настоящее тепло

Уже в понедельник погода начнет улучшаться
Артём КАБАНКОВ
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После ненастного воскресенья в регион придет теплоПосле ненастного воскресенья в регион придет теплоФото: Архив "КП" Тамбов
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На следующей неделе погода в Приморье начнет улучшаться. После ненастного воскресенья в регион придет настоящее тепло. Солнце будет радовать, в том числе, жителей Владивостока – несмотря на сильный северный ветер.

Как сообщает портал «Примпогода»,сегодня днем погода будет просто отличной – в континентальной части Приморья воздух прогреется до 21 градуса тепла. Но уже вечером в регионе начнутся дожди, а завтра погода резко ухудшится. Приморье окажется в зоне влияния циклона. Погода будет пасмурной, почти во всем регионе пройдут дожди – а кое-где даже выпадет снег.

Впрочем, уже в понедельник погода возьмет курс на тепло. В первый рабочий день погода прояснится (хотя в некоторых районах дожди затянутся). В течение недели погода будет улучшаться: к середине недели воздух в Приморье прогреется до+20 °С, а в континентальной части края – еще сильнее. Во Владивостоке также потеплеет, правда, чуть менее сильно. Ночная температура повысится до +7 °С, дневная до 14-17 градусов тепла. Общую картину чуть подпортит северняк – но в целом, в приморской столице будет очень даже комфортно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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