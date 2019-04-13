Во Владивостоке убрали свалку на мысе Кунгасный

СЕГОДНЯ 05:36 2019-04-13T05:36:07+03:00

Помойка появляется там уже не в первый раз

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Дорожные службы Владивостока продолжают приводить город в порядок. На этой неделе специалисты убрали несанкционированную свалку на мысе Кунгасный.

Там недобросовестные местные жители выбрасывали строительный и бытовой мусор. С этой свалкой борются уже не первый раз – но она каждый раз появляется там снова. Как отмечают дорожники, это обычная ситуация для Владивостока.

– Нередки случаи, когда мусор выбрасывают не просто одним мешком или пакетом, а целыми грузовиками. Так люди пытаются не платить за утилизацию. Конечно, они совершенно не задумываются о чистоте в городе, - отметили в пресс-службе мэрии.

Между тем, сброс и складирование мусора в неположенных местах чревато наказанием. Простого горожанина могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, должностное лицо – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическое лицо – от 50 до 80 тысяч. За организация несанкционированной свалки штрафы гораздо серьезнее: на граждан - от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, на юридических – от 200 до 500 тысяч рублей. Однако чтобы наказать негодяя, нужно его сначала поймать. А сделать это довольно трудно. Вероятно, именно поэтому во Владивостоке не получается до конца решить вопрос с незаконными свалками.

ИСТОЧНИК KP.RU