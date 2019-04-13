Приморца жестоко убил любовник его супруги

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-13T07:00:20+03:00

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В Приморье в скором времени начнется суд над двумя молодыми парнями, совершившими жестокое убийство. Один из подсудимых пошел на преступление всего за 19 тысяч рублей.

Произошла это жуткая история прошлой осенью. В октябре 2018 года 27-летний приморец решил убить мужа своей любовницы. Поводом стали неприязненный отношения между мужчинами (по вполне понятное причине). За помощью герой-любовник обратился к своему 26-летнему другу. В качестве вознаграждения он пообещал погасить долг приятеля по коммунальным платежам. Тот, недолго думая, согласился. Сумма долга была смешной – всего 19 тысяч рублей. Но для согласия на убийство ее оказалось достаточно.

На следующий день парни подкараулили жертву возле дома и проследовали за ней на машине. В какой-то момент они обогнали его авто и перегородили ему дорогу. Обвиняемые избили потерпевшего, а затем задушили ремнем генератора автомобиля.

Тело убитого они вывезли в безлюдное место в 7 километрах от села Многоудобное Шкотовского района. Там негодяи сожгли его вместе с машиной. Напоследок организатор убийства вытащил из кошелька жертвы 3 тысячи рублей.

Парням не повезло. На следующий день обгоревшие останки случайно обнаружил местный житель, искавший в лесу кедровые шишки. Он сообщил о страшной находке в полицию. Преступление раскрыли по горячим следам.

На обоих приморцев завели сразу несколько уголовных дел. Их обвиняют в заказном убийстве, угоне, краже и умышленном уничтожении чужого имущества. Как сообщила старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская, расследование дела уже завершилось. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU