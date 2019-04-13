2019-04-13T09:58:25+03:00
Общество

Приморские спортсмены поборются с именитым гроссмейстером

Сборные Дальнего Востока играют на Кубке по вэйци (Го), а гости постигают азы игры на мастер-классах.
Милана СОКОЛ
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Масштабные соревнования собрали участников со всего Дальнего ВостокаМасштабные соревнования собрали участников со всего Дальнего ВостокаФото: Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке состоялось торжественное открытие Кубка Дальнего Востока по Го. Игра, именуемая в Китае, как вейци, уже завоевала популярность в России, не оказался исключением и Дальний Восток, где за последние годы она стала популярна у взрослых и детей. Официальные соревнования в приморской столице проходят при поддержке Федерации Го Приморского края, Генерального консульства КНР и холдинга «Полиметалл». Масштабное мероприятие также поддержала Федерация УШУ Владивостока.

Торжественная церемония открытия Фото: Милана СОКОЛ

Торжественная церемония открытияФото: Милана СОКОЛ

Евгений Сус и Ван Сюечунь обменялись рукопожатием после дружеской партии Фото: Милана СОКОЛ

Евгений Сус и Ван Сюечунь обменялись рукопожатием после дружеской партииФото: Милана СОКОЛ

94 сильнейших спортсмена сошлись во Владивостоке в сражении на гобанах (доска). Основными участниками турнира стали дети в возрасте от 8 до 12 лет, а также ребята постарше, которые вошли в категорию «юниоры». Много на турнире и взрослых спортсменов, среди них и Антон Затонских – чемпион Дальнего Востока, единственный в округе гроссмейстер игры.

Нешуточная борьба развернулась с первых минут соревнований. Основными соперниками приморцев стали представители Хабаровска, команда которых уже по традиции оказалась многочисленной. Стоит отметить, что в прошлом году хабаровчане завоевали большинство золотых медалей и выиграли общекомандный зачет на первом Кубке ДВ по вейци.

Аквагрим порадовал маленьких участников Фото: Милана СОКОЛ

Аквагрим порадовал маленьких участниковФото: Милана СОКОЛ

С напутствующим словом для спортсменов выступили организаторы, а также руководители ведомств администраций города и края. Собравшихся поприветствовал исполняющий обязанности генерального консула КНР Ван Сюечунь. Поддержать участников приехали представители Федерации УШУ Владивостока. В интервью корреспонденту «КП» руководитель городской федерации УШУ Юрий Городецкий отметил, что игра Го является составляющей китайской культуры, наряду с пекинской оперой, чайной церемонией, каллиграфией и восточными боевыми искусствами.

Исполняющий обязанности генерального консула КНР Ван Сюечунь Фото: Милана СОКОЛ

Исполняющий обязанности генерального консула КНР Ван СюечуньФото: Милана СОКОЛ

- Когда человек прикасается к искусству с разных сторон, он проникает глубже в культуру и лучше ее понимает,- отметил Юрий

Представители Федерации УШУ Владивостока продемонстрировали свои таланты Фото: Милана СОКОЛ

Представители Федерации УШУ Владивостока продемонстрировали свои талантыФото: Милана СОКОЛ

Также именитый спортсмен заметил, что Го - доступный вид спорта, играть в который можно практически в любом месте. С УШУ в этом плане дела обстоят сложнее. Для занятий этим видом спортивных дисциплин необходима специальная площадка. Поэтому вейци на Дальнем Востоке легче популяризировать и развивать.

Организаторы Кубка уверены, что сотрудничество интеллектуальных и боевых видов спорта помогает научиться самоконтролю, оперативному мышлению и внушает уверенность.

Игра Го становится с каждым годом популярнее. На данный момент во Владивостоке работает больше 20 бесплатных секций при школах и библиотеках и 3 «кружка» при университетах, а также в ВДЦ «Океан». При этом на протяжении двух дней соревнований постигнуть азы вейци могут все желающие. Вход на мероприятие, которое проходит в отеле «Азимут», абсолютно бесплатный. Для детей организованы развлекательные зоны и работает мастер по аквагриму.

Лица ребят украсили яркими рисунками Фото: Милана СОКОЛ

Лица ребят украсили яркими рисункамиФото: Милана СОКОЛ

Для детей работает развлекательная зона Фото: Милана СОКОЛ

Для детей работает развлекательная зонаФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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