Профессинального карманника задержали в Находке

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-13T07:52:02+03:00

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В Приморье задержали серийного карманника. Бывший сиделец промышлял кражами в общественном транспорте – и наворовал на большую сумму.

Произошло все в Находке. В одну из дежурных частей города обратилась 64-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее похитили дорогостоящий кошелек с деньгами и банковскими картами. Полицейские начали искать воришку. Подозреваемого нашли быстро – его с поличным задержали в одном из рейсовых автобусов. Им оказался 40-летний горожанин, ранее уже судимый за воровство. Он не стал отпираться, и в отделе дал признательные показания.

Как оказалось, на счету карманника минимум девять краж. Общая сумма награбленного добра превысила 200 тысяч рублей. И это не предел: сотрудники полиции все еще выясняют, не причастен ли негодяй к другим кражам.

На бывшего сидельца завели уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительным органам нужно будет определиться с мерой пресечения/

ИСТОЧНИК KP.RU