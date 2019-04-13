2019-04-13T07:52:02+03:00
Происшествия

Профессинального карманника задержали в Находке

Мужчина успел наворовать более 200 тысяч рублей
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Карманника задержали в рейсовом автобусе с поличнымКарманника задержали в рейсовом автобусе с поличнымФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Приморье задержали серийного карманника. Бывший сиделец промышлял кражами в общественном транспорте – и наворовал на большую сумму.

Произошло все в Находке. В одну из дежурных частей города обратилась 64-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее похитили дорогостоящий кошелек с деньгами и банковскими картами. Полицейские начали искать воришку. Подозреваемого нашли быстро – его с поличным задержали в одном из рейсовых автобусов. Им оказался 40-летний горожанин, ранее уже судимый за воровство. Он не стал отпираться, и в отделе дал признательные показания.

Как оказалось, на счету карманника минимум девять краж. Общая сумма награбленного добра превысила 200 тысяч рублей. И это не предел: сотрудники полиции все еще выясняют, не причастен ли негодяй к другим кражам.

На бывшего сидельца завели уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительным органам нужно будет определиться с мерой пресечения/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморские спортсмены поборются с именитым гроссмейстером
Во Владивостоке загорелась десятиэтажка
Губернатор Приморья принял участие в хоккейном турнире
Приморца жестоко убил любовник его супруги
Владивосток развивает игру императоров и полководцев
Во Владивостоке убрали свалку на мысе Кунгасный
После снега и дождей в Приморье придет настоящее тепло
Трагическая авария стала причиной огромной пробки недалеко от Владивостока
Во Владивостоке эвакуировали школу
Жителей Владивостока проверят на знание истории Великой Отечественной войны
Приморские десантники высаживаются на уссурийские дачи
В Приморье выдано почти 14,5 тысяч гектаров
Массовая авария полностью перекрыла въезд во Владивосток
Во Владивостоке пройдет Кубок Дальнего Востока по вэйци
В лесу в Приморье заблудилась молодая девушка
Спортивная школа «Мастер» распахнула свои двери для жителей Владивостока
Погода во Владивостоке и Приморье на 12 апреля
Больницы и поликлиники Приморья получат в этом году 1168 единиц оборудования
Впервые за 14 лет Находка погасила муниципальный долг в полном объеме
В Приморье оштрафовали компанию, которая перевозила камбалу при неправильной температуре
На Третьей очереди АО «Восточный Порт» осуществлена первая опытная погрузка судна
На дачный маршрут из Владивостока добавят электричку