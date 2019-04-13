Губернатор Приморья принял участие в хоккейном турнире

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-13T09:14:37+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в хоккейном турнире в Уссурийске. Глава края помог приморской команде на ежегодных соревнованиях, посвященных памяти подполковника Романа Клиза.

В этом хоккейном турнире участвуют сборные команды органов безопасности Дальнего Востока. Проводится он в Уссурийске, на арене, также названной в честь погибшего подполковника. В этот раз в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор края Олег Кожемяко, председатель Законодательного собрания Александр Ролик, начальник краевого УФСБ Игорь Стручков и мэр Уссурийска Евгений Корж.

– Самая главная задача этого турнира – сохранить память о нашем боевом товарище. Он всегда будет рядом, пока мы будем помнить о нем. Огромное спасибо Олегу Николаевичу Кожемяко, который помогал в организации турнира. Это дорогого стоит, - рассказал во время церемонии Игорь Стручков.

В турнире, который продлится два дня, сыграют пять команд из Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей. Игры пройдут по круговой системе. В первой игре приморской команды принял участием сам губернатор. Олег Кожемяко помог приморцам в игре с сахалинскими силовиками – однако островитяне оказались сильнее. Приморская команда проиграла 3:2.

Справка «КП»:

Роман Клиз, заместитель начальника отдела УФСБ России по Приморскому краю, погиб 17 октября 2008 года при исполнении служебного долга. За проявленные мужество и героизм он был награждён ордером «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, медалями «За участие в контрреволюционной операции», «За отличие в военной службе» I степени. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, подполковник Клиз Роман Владимирович награждён вторым ордером Мужества (посмертно).

ИСТОЧНИК KP.RU