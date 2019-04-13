Во Владивостоке загорелась десятиэтажка

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-13T09:38:27+03:00

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Крупный пожар произошел во Владивостоке накануне. В многоэтажке на Луговой загорелся подъезд.

Пламя вспыхнуло в 10-этажном доме на Луговой, 57Б утром, в 11:06. Там по какой-то причине загорелся строительный мусор, оставленный на лестнице между 4 и 5 этажами. Подъезд моментально заволокло густым дымом – в результате жильцы оказались отрезаны. Люди не могли выбраться из своих жилищ. Пожарным пришлось спешно эвакуировать людей. 18 человек с верхних этажей они спустили с помощью техники, еще 20 – вывели их подъезда на свежий воздух.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось только в 13:56. Пострадавших в результате пожара не было. Квартиры жильцов не пострадали. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, в тушении приняли участие 26 человек личного состава и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU