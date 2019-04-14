Юные приморцы взяли «золото» на Кубке Дальнего Востока по Го

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-14T10:41:32+03:00

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Во Владивостоке завершился второй день соревнований по вейци (китайское название игры Го). Сыграв 5 туров, участники выявили сильнейших в 6-ти категориях (в каждой возрастной группе по 2 номинации). Большинство первых мест заняли приморцы, а призовых – второе и третье – игроки из Хабаровска. Соседи же увезли и главный приз среди топовых спортсменов.

Всегда есть время для веселья, даже на серьезных соревнованияхФото: Милана СОКОЛ

Игроки во время турнираФото: Милана СОКОЛ

Организованность и уровень подготовки ребят из Хабаровского края, действительно, впечатляет: большинство из них две недели назад встали призерами и победителями Чемпионата Дальнего Востока по го. Хабаровчане собрали большую команду на приморский турнир, в которую вошли спортсмены всех возрастных категорий – дети, юниоры, взрослые.

Кубок Дальнего Востока по вейци проводится второй год подряд. Турнир организован Федерацией Го Приморского края при поддержке Генеральным консульством КНР во Владивостоке и золотопромышленным холдингом «Полиметалл». Соревнования уже получили статус официальных, планируется, что они станут ежегодной традицией, объединяющей игроков.

Ребята тренируются перед турниромФото: Милана СОКОЛ

Главный судья турнира, вице-президент Федерацией Го Приморского края, Алексей Хованец рассказал журналисту «КП»-Владивосток», что в этом году желающих принять участие в Кубке Дальнего Востока оказалось в разы больше. Вейци становится все более популярной, благодаря доступности обучения в различных секциях на территории ДВФО. Желающие освоить стратегию древней восточной игры, обучаются бесплатно. При этом участие в соревнованиях позволяет проявить себя и заработать рейтинговые баллы как профессионалам, так и начинающим спортсменам.

В кубке приняли участие игроки различных возрастовФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что и на прошлых соревнованиях команда Хабаровска оказалась наиболее многочисленной и смогла завоевать большинство призовых мест в личном и командных зачетах. Один из сильнейших игроков в регионе – Антон Затонский, получивший звание гроссмейстера, тоже является представителем бывшей столицы ДВ. На отчетных соревнованиях скромный спортсмен оказался лучшим среди мужчин. Именно он составил мощную конкуренцию не менее известному молодому игроку из Приморья – Сергею Токареву, который в итоге стал вторым среди сильнейших игроков ДВ.

Противостояние гроссмейстера и тренераФото: Милана СОКОЛ

Приморская Федерация Го есть в социальных сетяхФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU