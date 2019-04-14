В Приморье опытная невестка оставила свекровку без денег

СЕГОДНЯ 04:50 2019-04-14T10:40:37+03:00

Фигурантка может лишиться свободы на срок до четырех лет. Фото: mvd.ru

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Пенсионерка - жительница Первомайского района Владивостока – написала заявление в полицию. Ей пришлось сделать это после пропажи денег из квартиры. Расследованием занялись сотрудники отдела полиции № 2 городского управления МВД России.

Стражи порядка осмотрели место происшествия и выяснили, что домой к потерпевшей приходила ее невестка – жена сына. Она и «увела» 24 тысячи рублей.

- 53-летнюю грабительницу уже задержали. Она призналась, что потратила деньги на выпивку и развлечения. Причем у этой невестки уже есть несколько судимостей. Теперь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). В зависимости от решения суда фигурантка может лишиться свободы на срок до четырех лет, - сообщили «КП» - Владивосток» в пресс-службе управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU