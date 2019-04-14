«Луч» сыграл в Новосибирске вничью

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-14T08:00:12+03:00

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«Луч» из Владивостока сыграл на выезде с «Сибирью». Итог встречи 0:0, хотя очки позарез нужны были обеим командам, и игра получилась очень упорной.

По информации пресс-службы дальневосточного клуба, активнее начали сибиряки и на правах хозяев завладели территорией. Пару раз приморцы допускали брак в передачах, который приводил к неприятным подходам, но на последнем рубеже огрехи подчищались.

Постепенно игроки "Луча" приспособились к искусственному газону и провели несколько атак, которые завершили дальними ударами. Хорошо приложился к мячу Машнёв - мимо. Особенно опасным получился выстрел Кирилла Марущака, мяч совсем немного разминулся со штангой. У хозяев можно запомнить момент Чеботару, который с близкого расстояния головой пробил мимо.

По такой игре все должно было решить одно удачное действие. Во втором тайме шла упорная борьба без опасных моментов. У хозяев был шанс повести: Киреенко с острого угла бил в ближний угол, но Александр Котляров мяч отразил.

Владивостокцы создали всего один момент, но он едва не стал голевым. Уже в добавленное время Кротов мог замкнуть передачу, но переправить мяч в пустой угол не получилось.

В итоге счет 0:0 вполне справедливо отразил равенство сил в этом матче.

ИСТОЧНИК KP.RU