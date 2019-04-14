ГИБДД назвала города-лидеры по наездам в Приморье

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-14T08:46:56+03:00

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В этом году, с января по апрель, в Приморском крае автоинспекторы зарегистрировали уже 757 дорожно-транспортных происшествий во время наезда на стоящее транспортное средство. Таким образом, пострадали 25 человек и полторы тысячи машин.

По статистике половина автоаварий этой категории происходит во Владивостоке. Также к неблагополучным территориям относятся: Находка, Артем, Уссурийск и Надеждинский район.

- Часто причиной ДТП становится нарушение правил поведения водителя в случае вынужденной остановки в местах, где остановка запрещена. При плохой видимости другие водители не всегда замечают издалека такую машину. Один из последних примеров – авария в темное время суток на объездной дороге поселок Новый - Де-Фриз – Седанка - Патрокл. На этой неделе там была травмирована семейная пара. В баке закончился бензин, и машина встала на проезжей части. При этом водитель не достал знак аварийной остановки, что привело к аварии: в легковушку врезался большегруз, - рассказали «КП» - Владивосток» в пресс-службе управления ГИБДД по Приморскому краю.

Сотрудники напомнили, что в случае вынужденной остановки необходимо:

- включить аварийную сигнализацию;

- надеть световозвращающий жилет;

- выставить знак аварийной остановки (на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности, но не менее 15 метров от транспортного средства в населенном пункте и не менее 30 метров – вне населенного пункта);

- принять меры для отбуксировки транспортного средства в безопасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU