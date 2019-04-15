Во Владивостоке отмывают автобусные остановки

СЕГОДНЯ 03:38 2019-04-15T03:38:29+03:00

Чистить и благоустраивать краевую столицу могут не только рабочие, но и все желающие Фото: vlc.ru

Если рабочим приходится еще и сдирать объявления, то на это уходит несколько часов

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Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приводят в порядок остановочные павильоны во Владивостоке. Они уже поработали на улицах Светланская, Крыгина, Гоголя, Некрасовская и на проспекте 100 лет Владивостоку.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сначала рабочие снимают объявления, а потом смывают клеевую основу. В зависимости от количества незаконной рекламы, о которой буквально на днях говорили в программе «У нас на районе» на радио «Комсомольская правда» - Приморье», генеральная уборка каждой остановки может занять несколько часов.

- В рамках санитарного двухмесячника спецтехника и рабочие городского предприятия МБУ «СГТ» ежедневно наводят порядок на улицах города. Круглосуточно идет механизированная очистка дорог, рабочие убирают прибордюрную полосу, пешеходные зоны, лестницы, виадуки и следят за состоянием урн. Озеленители приводят в порядок клумбы, цветники и скверы. Чистить и благоустраивать краевую столицу могут управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности, а также неравнодушные граждане, - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU