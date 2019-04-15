Поход в ночной клуб во Владивостоке обернулся уголовным делом

СЕГОДНЯ 05:18 2019-04-15T05:18:09+03:00

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В популярном ночном клубе Владивостока обокрали посетителя. Мужчина оставил свой кошелек на барной стойке, чем и воспользовался злоумышленник.

Инцидент произошел еще в феврале. Ночью посетитель увеселительного заведения отвлекся и оставил свой кошелек на барной стойке. Этим то и решил воспользоваться другой гость клуба. Увидев бесхозное портмоне, мужчина забрал его к себе и поспешил уйти из заведения. Только потом злоумышленник обнаружил весьма приятную находку внутри бумажника - 14 тысяч рублей.

К слову, преступника нашли быстро. О своей пропаже владелец кошелька сразу же сообщил в полицию. Стражи порядка вычислили злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения, установленных в клубе. В ходе следствия краденные деньги вернулись к хозяину.

Накануне Фрунзенский районный суд Владивостока вынес местному жителю приговор по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Подсудимого признали виновным и назначили ему за содеянное один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU