«Тойота» сбила пешехода недалеко от аэропорта Владивосток

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-15T05:54:39+03:00

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Хронику происшествий в Приморском крае пополнило смертельное ДТП на четвертом километре автодороги «Подъезд к аэропорту Владивосток». 25-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum сбил 21-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

- Это случилось в воскресенье около девяти часов вечера. И водитель, и пострадавший – оба из Артема. 21-летний парень возвращался домой с работы. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью: после ДТП пострадавший скончался в больнице, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь отдела МВД России по городу Артему Оксана Дарявина.

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Стражи порядка выяснили, что водитель «Тойоты» раньше превышал скорость и привлекался за это к административной ответственности. Сейчас с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU