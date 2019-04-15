В Приморье появился новый мост

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-15T07:20:29+03:00

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В Кировском районе Приморского края дорожные рабочие открыли движение по новому мосту через реку Крыловка. Накануне трассу заасфальтировали и привели в порядок.

Сейчас специалисты убирают временный мост и демонтируют такой же объезд. В Примавтодоре сообщили, что на новую конструкцию уложили асфальт в два слоя, установили барьер в виде ограждения, и только тогда рабочие открыли переправу. Земполотно на подходах к мосту дорожники еще отсыпают. Уже в мае дорогу к мосту заасфальтируют.

Полностью все работы сотрудники Примавтодора завершат в июне 2019 года. Также отмечается, что сам мостовой переход через реку Крыловка составляет 72 метра, подходов к нему - один километр.

ИСТОЧНИК KP.RU