Очевидец смертельной аварии в Приморье сам угодил под колеса авто и погиб

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-15T10:04:45+03:00

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Двойная смертельная авария произошла в Приморье накануне. Мужчина поспешил к автомобилю-перевертышу, в котором в этот момент находились парень и девушка, и сам угодил под колеса автомобиля. На месте происшествия погибли два человека.

Инцидент случился в Уссурийске. В дежурную часть поступило сообщение об аварии в районе дома №145 по Владивостокскому шоссе. Сотрудники ГИБДД и бригада медиков, которые прибыли на вызов, обнаружили покореженный автомобиль марки Nissan Sunny. Внутри находились 20-летний парень и 23-летняя девушка. Молодой человек погиб на месте ДТП, а его спутницу в тяжелом состоянии в больницу увезли медики. Сейчас специалисты борются за ее жизнь, а сама девушка в коме. К слову, личность водителя до сих пор не установили.

Между тем, когда произошла сама авария, то на помощь к пострадавшим поспешил прохожий. Очевидец ДТП так торопился помочь, что совсем забыл про собственную безопасность. Мужчина выбежал на трассу, где в этот момент двигался авто марки Toyota Prius. Водитель иномарки не успел притормозить и на полном ходу снес человека. Травмы 45-летнего мужчины оказались несовместимы с жизнью.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщили, что стаж вождения у владельца Toyota Prius - шесть лет. В этом году мужчина уже один раз усел нарушить Правила дорожного движения. По данным медицинского освидетельствования, рулевой легковушки был трезв.

Теперь полиция разыскивает свидетелей двойного ДТП. Всех, кто стал очевидцем аварии с 14 на апреля, примерно с 23:50 до 00:05, просят обратиться в в следственный отдел по адресу: город Уссурийск, ул. Калинина, 17, каб. 426, или позвонить по телефонам (4234) 32-29-39, 32-16-26 (дежурная часть).

ИСТОЧНИК KP.RU