Во вторник часть Владивостока останется без воды
«Комсомольская правда» публикует список адресов
Водоснабжение отключат с 09:00 утра и до 19:00 вечера из-за ремонтных работ.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Во вторник, 16 апреля, дальневосточная столица частично останется без водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».
С 09:00 утра и до 19:00 вечера из-за ремонтных работ холодную воду отключат в домах по следующим адресам:
Башидзе, 1а, 5, 6-12.
Красного Знамени, 44, 46.
Московская, 1, 11, 13, 15.
Нерчинская, 10-38, 25, 27, 48-52.
Океанский проспект, 37-43.
Октябрьская, 2, 10, 25, 27.
Советская, 29, 29а, 34, 34а, 36, 36а.
Суйфунская, 4, 6.
Партизанский проспект, 3, 9-19, 20-34.
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