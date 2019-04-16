Погода во Владивостоке и Приморье на 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +9...+23°C, сообщает "Примпогода".
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9°C,в пригороде до +12°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный.. Температура воздуха +10..+12°C.
ИСТОЧНИК KP.RU