2019-04-16T01:13:17+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 16 апреля

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 16 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +9...+23°C, сообщает "Примпогода".

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9°C,в пригороде до +12°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный.. Температура воздуха +10..+12°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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