Более 300 приморских семей получат в апреле новую выплату

СЕГОДНЯ 03:15 2019-04-16T03:15:29+03:00

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Более 300 приморских семей, у которых в этом году родился первый ребенок, получат новые демографические выплаты уже в апреле.

Размер единовременной выплаты по случаю рождения первенца составляет два прожиточных минимума на ребенка - около 28 тысяч рублей. Кроме того, молодые матери в возрасте от 18 до 25 лет получат доплату из краевого бюджета в объеме 22 622 рублей. Таким образом, размер единовременной выплаты в таких семьях составит 50 тысяч рублей.

В этом году на новую выплату федеральный бюджет предоставляет 215 миллионов рублей. Еще 4,4 миллиона рублей – расходы краевого бюджета. На доплату мамам в возрасте от 18 до 25 лет средства предусмотрены в краевом бюджете. Это 75,8 миллионов рублей.

Еще одна выплата касается семей, у которых родился второй ребенок. На вторых детей начнут выплачивать региональный материнский капитал. Его размер составит 30% от федерального. Специалисты напоминают: эти меры социальной поддержки назначаются семьям без учета уровня доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU