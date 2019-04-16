2019-04-16T04:20:04+03:00
Общество

В июле во Владивостоке откроют памятник Хо Ши Мину

В церемонии открытия планируют принять участие представители администраций вьетнамских городов Хошимин и Хайфон
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке в июле откроют памятник Хо Ши Мину. Принять участие в церемонии открытия памятника в честь первого президента Социалистической Республики Вьетнам планируют представители администраций вьетнамских городов Хошимин и Хайфон.

Уже в мае в сквере на улице Борисенко, в районе домов № 4 и 6, начнут устанавливать памятник, а затем и благоустраивать территорию. В сквере заасфальтируют тротуар и подъездную дорогу, установят новые лавочки и урны, установят 14 новых уличных фонарей и высадят новые растения. Все работы должны быть завершены к официальному открытию памятника.

С инициативой об установке во Владивостоке скульптуры Хо Ши Мина выступило Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам и представители вьетнамской общественности. В итоге сам памятник, а также все расходы по его транспортировке в Россию и установке взяла на себя вьетнамская сторона.

Открытие монумента в сквере на Борисенко станет символичным подарком от Владивостока городу-побратиму Хошимину. Помимо иностранных делегаций в празднике примут участие Генеральный консул Вьетнама во Владивостоке, представители вьетнамской диаспоры и вьетнамские студенты, обучающиеся в вузах краевой столицы, а также представители МИД России и ветераны ДВМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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