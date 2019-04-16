2019-04-16T04:37:35+03:00
Общество

Первые тюльпаны распустились во Владивостоке

Первоцветы появились в наиболее прогреваемых солнцем местах
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Жителей и гостей Владивостока своим красочным цветением уже радуют тюльпаны. Первоцветы начали распускаться в наиболее прогреваемых солнцем местах.

- На городских клумбах и цветниках начали распускаться первые тюльпаны. Сейчас полюбоваться цветением тюльпанов можно в районе улицы Фонтанной, - отмечают в отделе текущего содержания и озеленения мэрии.

Специалисты также добавляют, что в зиму городскими озеленителями было высажено 60 тысяч луковичных. Благодаря устойчивой теплой погоде цветники заиграют яркими красками уже в ближайшее время на улицах Русской, Спортивной, Светланской и других.

- После того как отцветут луковичные растения, на их место будут высажены однолетние виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы различной палитры, - добавили в отделе текущего содержания и озеленения мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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