2019-04-16T07:29:29+03:00
Происшествия

Во Владивостоке массовая авария блокировала одну из важных городских дорог

На трассе столкнулись не менее четырех автомобилей [фото], [видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dps_vl
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Массовое ДТП произошло во Владивостоке во вторник, 16 апреля. На Некрасовском путепроводе столкнулись не менее четырех автомобилей. На месте уже работает аварийный комиссар.

Инцидент случился в обеденное время. На Некрасовском путепроводе столкнулись сразу четыре авто. По предварительной информации, виновником аварии стал джип марки Toyota Land Cruiser. Судя по всему, водитель авто протаранил машину, которая ехала впереди, а дальше все пошло по известной схеме.

Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

Остальными участниками ДТП стали одна малолитражка Honda Fit, легковушка Nissan Teana и японский микроавтобус. Все авто получили серьезные кузовные и механические повреждения, о состоянии людей информация пока отсутствует.

Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

К слову, из-за аварии заблокированы оказались две крайние левые полосы движения из центра в сторону Зари. По всей дороге валяются осколки стекло и пластика, а вокруг покореженных авто бродят люди. По всей видимости, владельцы иномарок. У виновника аварии - Toyota Land Cruiser - и вовсе заклинило сигнал, поэтому аварию сопровождает пронзительный звук клаксона. На месте уже работает аварийный комиссар. Помимо этого, помощь осуществляют и спасатели.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

Массовая авария. Видео: dpskontrol_125rus.

ИСТОЧНИК KP.RU

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