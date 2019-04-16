Во Владивостоке массовая авария блокировала одну из важных городских дорог
Массовое ДТП произошло во Владивостоке во вторник, 16 апреля. На Некрасовском путепроводе столкнулись не менее четырех автомобилей. На месте уже работает аварийный комиссар.
Инцидент случился в обеденное время. На Некрасовском путепроводе столкнулись сразу четыре авто. По предварительной информации, виновником аварии стал джип марки Toyota Land Cruiser. Судя по всему, водитель авто протаранил машину, которая ехала впереди, а дальше все пошло по известной схеме.
Фото: dps_vl
Фото: dps_vl
Остальными участниками ДТП стали одна малолитражка Honda Fit, легковушка Nissan Teana и японский микроавтобус. Все авто получили серьезные кузовные и механические повреждения, о состоянии людей информация пока отсутствует.
Фото: dps_vl
Фото: dps_vl
К слову, из-за аварии заблокированы оказались две крайние левые полосы движения из центра в сторону Зари. По всей дороге валяются осколки стекло и пластика, а вокруг покореженных авто бродят люди. По всей видимости, владельцы иномарок. У виновника аварии - Toyota Land Cruiser - и вовсе заклинило сигнал, поэтому аварию сопровождает пронзительный звук клаксона. На месте уже работает аварийный комиссар. Помимо этого, помощь осуществляют и спасатели.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.
Массовая авария. Видео: dpskontrol_125rus.
ИСТОЧНИК KP.RU